В Калининградской области горят торфяники, зафиксировали еще два пожара

В Калининградской области зафиксировали еще два случая торфяных пожаров. Так, в минувшие сутки в поселке Суходолье Гвардейского района горело торфяное поле на площади 400 кв.м.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, аналогичный пожар случился в поселке Рыбкино Полесского района. Там торф горел на площади 500 кв.м. В обоих случаях пожар удалось ликвидировать, не допустив распространение огня на деревья.

Отметим, днем ранее пожарные тушили торф в лесном массиве в районе поселка Аистово в Гурьевском районе на заболоченной местности.