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НовостиОбщество15 июня 2023 5:03

Гроза и град диаметром 3 см: Погода в Калининградской области на 15 июня

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде и области в четверг, 15 июня, ожидаются интенсивные ливни и грозы во второй половине дня.

Специалисты отмечают, что именно сегодня создадутся все благоприятные условия для развития мощной кучево-дождевой облачности во второй половине дня. Отсюда и интенсивные ливни, вероятность выпадения мелкого града и слабых шквалов.

Шквалы местами могут достигнуть 17-23 м/с. Град ждем диаметром до 2-3 сантиметров.

«Грозы будут смещаться по направлению с юго-востока на северо-запад», - отметили эксперты.