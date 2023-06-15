Роспотребнадзор призвал закрыть лагерь «Бригантина» и вывезти детей из зоны пожара на мусорном полигоне Круглово

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Чтобы не допустить угрозы здоровью детей, управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендовало с 15 июня временно приостановить работу лагеря «Бригантина», который расположен неподалеку от горящего мусорного полигона в Круглово. Детей сегодня же, в четверг, предлагают вывезти.

Специалисты управления ежедневно берут пробы воздуха на территории населенных пунктов и оздоровительного лагеря в связи с продолжающимся возгоранием полигона мусора. Превышений допустимых концентраций по приоритетным показателям нет.

Однако опасность существует.

Решение вывезти детей приняли с учетом продолжающегося возгорания, меняющегося направления ветра.

«Риски по задымлению территории лагеря возросли», - заключили санитарные врачи.

Напомним, свалка в Круглово горит с 12 июня.