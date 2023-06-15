В Зеленоградске установили новые знаки «Осторожно, кошки!»

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Фото: Администрация Зеленоградска
В Зеленоградске продолжают развивать тему котов. Недавно там пожарную часть украсили муралом с котиком. Теперь установили тематические дорожные знаки.
Как сообщает администрация Зеленоградского округа, необычные дорожные знаки, регулирующие движение пешеходов, появились в сквере «Котофейня» на Курортном проспекте.
«Необходимо быть предельно внимательными и осторожными, так как дорогу могут переходить кошки, идущие на прогулку», - отметили в администрации.
Ранее в Зеленоградске установили крышки люков с изображениями котов. А потом - еще.