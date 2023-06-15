В Зеленоградске установили новые знаки «Осторожно, кошки!»

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске продолжают развивать тему котов. Недавно там пожарную часть украсили муралом с котиком. Теперь установили тематические дорожные знаки.

Как сообщает администрация Зеленоградского округа, необычные дорожные знаки, регулирующие движение пешеходов, появились в сквере «Котофейня» на Курортном проспекте.

«Необходимо быть предельно внимательными и осторожными, так как дорогу могут переходить кошки, идущие на прогулку», - отметили в администрации.

Ранее в Зеленоградске установили крышки люков с изображениями котов. А потом - еще.