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НовостиПроисшествия15 июня 2023 6:54

Власти Полесска: «Полигон в Ельниках не горит»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Власти Полесского округа опровергли информацию о пожаре на мусорном полигоне в Ельниках.

Полигон в Ельниках не горит, об этом на своей странице сообщил глава администрации Гвардейского округа. Сотрудники регионального министерства природных ресурсов подтвердили эту информацию.

Ранее на страничке администрации была опубликована информация о пожаре и о сбое в графике вывоза несанкционированных свалок и крупногабаритного мусора. Потом выяснилось, что информация неверна. Пост удалили.

«Приносим извинения, что ввели в заблуждение жителей области. Сбоев в графике вывоза мусора не будет», - отметили в администрации.