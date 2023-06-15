Власти Полесска: «Полигон в Ельниках не горит»

Власти Полесского округа опровергли информацию о пожаре на мусорном полигоне в Ельниках.

Полигон в Ельниках не горит, об этом на своей странице сообщил глава администрации Гвардейского округа. Сотрудники регионального министерства природных ресурсов подтвердили эту информацию.

Ранее на страничке администрации была опубликована информация о пожаре и о сбое в графике вывоза несанкционированных свалок и крупногабаритного мусора. Потом выяснилось, что информация неверна. Пост удалили.

«Приносим извинения, что ввели в заблуждение жителей области. Сбоев в графике вывоза мусора не будет», - отметили в администрации.