Власти Полесска: «Полигон в Ельниках не горит»

Власти Полесского округа опровергли информацию о пожаре на мусорном полигоне в Ельниках.
Полигон в Ельниках не горит, об этом на своей странице сообщил глава администрации Гвардейского округа. Сотрудники регионального министерства природных ресурсов подтвердили эту информацию.
Ранее на страничке администрации была опубликована информация о пожаре и о сбое в графике вывоза несанкционированных свалок и крупногабаритного мусора. Потом выяснилось, что информация неверна. Пост удалили.
«Приносим извинения, что ввели в заблуждение жителей области. Сбоев в графике вывоза мусора не будет», - отметили в администрации.