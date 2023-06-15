Губернатор Антон Алиханов назвал лучший месяц для визита в Калининград

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Делегация из Калининградской области во главе с губернатором Антоном Алихановым участвует в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 15 июня, Антон Алиханов выступил на встрече «А дома лучше», посвященной вопросам развития внутреннего туризма. Глава региона назвал лучший месяц летом, когда нужно приезжать в Калининград.

- Август месяц – точно тот месяц, когда надо приехать. Один из лучших кинофестивалей нашей страны «Короче», фестиваль «Калининград Сити Джаз» и многое другое… Июль и август – традиционные месяцы, - сказал губернатор.

В этом году «Калининград Сити Джаз» пройдет 4-6 августа в Центральном парке.

Фестиваль «Короче» состоится 15-20 августа.

Также губернатор отметил, что и в феврале в Калининградской области много туристов.

- Уровень загрузки отелей в феврале на побережье Калининградской области – 70 процентов. И это февраль! Балтика! – сказал глава региона.