Власти решили закрыть полигон в Круглово после ликвидации пожара на нем

Огромная свалка мусора под Калининградом будет закрыта после ликвидации пожара на ней. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора Антона Алиханова, который прибыл на Петербургский международный экономический форум.

Ситуацию с полигоном он назвал неприятной.

«Сейчас там работает 6 пожарных расчетов. Но, на взгляд нашего министерства экологии, там есть элемент поджога. Тем не менее этот полигон планировался у нас к закрытию с июля этого года, так как достиг своих предельных показателей. Но с учетом того, что у нас уже месяц нет дождей, мы, скорее всего не будем возвращать его к работе», - сказал Антон Алиханов.

Он отметил, что после ликвидации пожара полигон будет закрыт и власти приступят к проектированию его рекультивации.

Свалка в Круглово горит с 12 июня, задымлена вся округа, включая дороги и поселки.

Роспотребнадзор призвал вывезти детей из расположенного рядом лагеря отдыха.