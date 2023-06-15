Во всей Калининградской области с 15 июня ввели особый противопожарный режим

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В Калининградской области с 15 июня ввели особый противопожарный режим. Он распространяется на все муниципалитеты и будет действовать до 3 июля, если его не решат продлить.

Приказ регионального министерства строительства и ЖКХ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В регионе будут создаваться оперативные штабы для контроля ситуации с засухой и пожарами.

Кроме того, муниципалитетам рекомендуют собирать сухую траву, организовывать минерализованные полосы на сельскохозяйственных участках и у населенных пунктов.

Отметим, в регионе действует строгий запрет на разведение костров, разжигание угля в мангалах и использование пиротехники.

Нарушителей ждет штраф.