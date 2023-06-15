Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 15 июня

В Калининграде в четверг, 15 июня, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения до 18:00:

пр-кт Советский. 23-37, 29-31, 23-37, 33-37,

ул. Г. Димитрова, 2-4, 6-8, 10-12, 37-39,

пр-кт Мира, 162-170, 167, 166а, 168а,б, 170а-г, 172а-г, 176, 176а,в,

ул. Радистов, 52, 52а, 54-60, 56б, 59-79,

пер. Цветочный, 6-14, 11, 15, 43,

ул. Менделеева, 61а-г, 76а, 78, 84,

ул. Серж. Мишина, 74.

До 21:00 без электричества будут жильцы на ул. П. Морозова, 141,146-156,158-170,172, ул. Коммунистической, 51, 59 а,б.

Во второй половине дня – с 13:30 до 18:00 будет отключение электроэнергии у потребителей:

ул. Л-та Яналова, 4, 6, 10,

ул. К. Маркса, 5-11, 6, 10, 13, 6,

Фестивальная аллея, 8, 8/2,

ул. Косм. Леонова, 33-37, 34-38, 40-46, 49, 51-53.

Во второй половине дня – с 13:30 до 18:00 не будет работать светофор на перекрестке ул. К. Маркса - ул. Косм. Леонова. Пешеходов и автолюбителей просят быть внимательнее.

Также, по данным городской администрации, «Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения.

С 10:00 до 17:00 без холодной будут потребители по следующим адресам:

ул. Октябрьская, 79, 79 а,б,

пр-кт Ленинский, 92-94, 96-100, 155, 157-161,

пер. Серпуховский, 2-12,

пл. Калинина,

ул. Косм. Леонова, 6 (Лицей № 18).

«Калининградтеплосеть» проводит ремонт и профилактику тепловых источников.

В Ленинградском районе до 27 июня горячее водоснабжение отключено по следующим адресам:

ул. Горького, 124-126а, 140-166, 154а, 168а,в, 170, 209-213, 209б,

ул. Гайдара, 100, 102, 111-145, 120, 136,

ул. Ясная, 3-17,

ул. Полк. Ефремова, 1-9, 2-12, 4а,

ул. Балтийская, 1-27, 26-32,

ул. Верещагина, 2-6,

ул. Зелёная, 78-82, 79, 91,

ул. Ф. Воейкова, 9,

б-р Ф. Лефорта, 12-24,

ул. П. Панина, 9,

ул. Согласия, 2, 12-22, 26-32, 39, 41,

ул. Озерная, 25а, 31,

ул. Нарвская, 117.

Еще два тепловых источника остановлены на профилактику до 27 июня в Центральном районе. В течение двух недель без горячей воды будут жители микрорайона Прегольский, и многоквартирный дом на Советском проспекте, 103а.