Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 15 июня

В Калининграде в четверг, 15 июня, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения до 18:00:
пр-кт Советский. 23-37, 29-31, 23-37, 33-37,
ул. Г. Димитрова, 2-4, 6-8, 10-12, 37-39,
пр-кт Мира, 162-170, 167, 166а, 168а,б, 170а-г, 172а-г, 176, 176а,в,
ул. Радистов, 52, 52а, 54-60, 56б, 59-79,
пер. Цветочный, 6-14, 11, 15, 43,
ул. Менделеева, 61а-г, 76а, 78, 84,
ул. Серж. Мишина, 74.
До 21:00 без электричества будут жильцы на ул. П. Морозова, 141,146-156,158-170,172, ул. Коммунистической, 51, 59 а,б.
Во второй половине дня – с 13:30 до 18:00 будет отключение электроэнергии у потребителей:
ул. Л-та Яналова, 4, 6, 10,
ул. К. Маркса, 5-11, 6, 10, 13, 6,
Фестивальная аллея, 8, 8/2,
ул. Косм. Леонова, 33-37, 34-38, 40-46, 49, 51-53.
Во второй половине дня – с 13:30 до 18:00 не будет работать светофор на перекрестке ул. К. Маркса - ул. Косм. Леонова. Пешеходов и автолюбителей просят быть внимательнее.
Также, по данным городской администрации, «Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения.
С 10:00 до 17:00 без холодной будут потребители по следующим адресам:
ул. Октябрьская, 79, 79 а,б,
пр-кт Ленинский, 92-94, 96-100, 155, 157-161,
пер. Серпуховский, 2-12,
пл. Калинина,
ул. Косм. Леонова, 6 (Лицей № 18).
«Калининградтеплосеть» проводит ремонт и профилактику тепловых источников.
В Ленинградском районе до 27 июня горячее водоснабжение отключено по следующим адресам:
ул. Горького, 124-126а, 140-166, 154а, 168а,в, 170, 209-213, 209б,
ул. Гайдара, 100, 102, 111-145, 120, 136,
ул. Ясная, 3-17,
ул. Полк. Ефремова, 1-9, 2-12, 4а,
ул. Балтийская, 1-27, 26-32,
ул. Верещагина, 2-6,
ул. Зелёная, 78-82, 79, 91,
ул. Ф. Воейкова, 9,
б-р Ф. Лефорта, 12-24,
ул. П. Панина, 9,
ул. Согласия, 2, 12-22, 26-32, 39, 41,
ул. Озерная, 25а, 31,
ул. Нарвская, 117.
Еще два тепловых источника остановлены на профилактику до 27 июня в Центральном районе. В течение двух недель без горячей воды будут жители микрорайона Прегольский, и многоквартирный дом на Советском проспекте, 103а.