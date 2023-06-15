Калининградцев приглашают отметить Международный день йоги на острове Канта

В грядущее воскресенье, 18 июня, в Калининграде отметят Международный день йоги. На острове Канта эксперт по йоге из Москвы Оксана Рогова приглашает всех желающих на встречу и бесплатные занятия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В программе:

10.00 - торжественное открытие;

10.15 - 11.15 - йога-марафон «108 циклов Сурья Намаскар» (комплекс упражнений «Приветствие Солнцу»);

11.30 - 12.30 - йога нидра (техника глубокого расслабления) с Оксаной Роговой (гипнотерапевт, практикующий психолог, эксперт в области релаксаций и медитаций, преподаватель йоги);

13.00 - 14.00 - мастер-классы от ведущих инструкторов проекта «Йога в парке. Калининград»: оздоровительные практики, техники самодиагностики, йоготерапия позвоночника, медные чаши, гвоздестояние, мехенди.

Вход свободный, запись не требуется.

В случае дождливой погоды занятие отменяется. Захватите с собой коврики, пледы, бутылку воды.