Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 8:37

Задержаны браконьеры, выловившие рыбы на 480 тысяч рублей из Куршского залива

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Росрыболовство

В Калининградской области за 10 дней, в период с 6 по 15 июня, провели 36 рейдов по поиску браконьеров, мероприятия проводили с полицией.

Всего было составлено 5 протоколов, арестовано 44 единицы запретных орудий лова, 3 транспортных средства, 443 кг рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.

В частности, в Куршском заливе у пос. Беломорское задержали мужчин, которые ловили рыбу сетями.

Браконьерский совместный улов составил 13 судаков весом 16 кг, 329 лещей (163 кг), 129 окуней (61 кг), 2 чехони (0,5 кг), 2 финты (5 кг). Рыба потянула на 481 978 рублей.