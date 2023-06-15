В Калининграде заблудилась девочка, ее нашли операторы «Безопасного города»

В Калининграде операторы «Безопасного города» помогли найти заблудившегося ребенка. Инцидент случился на улице Октябрьской, там 11-летняя девочка ушла от подруги, но домой не вернулась. Родители обратились в полицию.

Операторы «Безопасного города» просмотрели видеозаписи и зафиксировали маршрут передвижения подростка.

Как сообщает пресс-служба «Безопасного города», девочка на автобусе уехала в незнакомое для нее место, затем пересела на другой транспорт, стараясь отыскать дорогу домой.

«У девочки разрядилась батарейка на телефоне, она не смогла позвонить родителям. В режиме онлайн операторы передавали инспекторам по делам несовершеннолетних подробную информацию о местонахождении и маршруте передвижения подростка», - рассказали в пресс-службе.

В режиме онлайн школьницу удалось отследить, ее встретили полицейские и мама на остановке.

Отметим, за пять месяцев 2023 года в ситуационный центр «Безопасного города» поступило и отработано более тысячи запросов от правоохранительных органов и экстренных служб.

В настоящий момент в Калининградской области к системе «Безопасный город» подключено более 3,5 тысячи камер видеонаблюдения.