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НовостиПроисшествия15 июня 2023 8:52

Минприроды сообщило о срочном закрытии свалок в поселках Круглово и Ельняки

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Свалка в Круглово Зеленоградского городского округа и свалка в Ельняках в Гвардейском городском округе с сегодняшнего дня закрыты и больше не откроются. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

«В Круглово будет функционировать только сортировка отходов. По свалке в Круглово уже приступили к проектированию мероприятий по рекультивации. По Ельнякам приступим в течение нескольких месяцев», - рассказали в минприроды.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о планах закрыть полигон в Круглово после ликвидации пожара на нем.