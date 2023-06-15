Минприроды сообщило о срочном закрытии свалок в поселках Круглово и Ельняки

Свалка в Круглово Зеленоградского городского округа и свалка в Ельняках в Гвардейском городском округе с сегодняшнего дня закрыты и больше не откроются. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

«В Круглово будет функционировать только сортировка отходов. По свалке в Круглово уже приступили к проектированию мероприятий по рекультивации. По Ельнякам приступим в течение нескольких месяцев», - рассказали в минприроды.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о планах закрыть полигон в Круглово после ликвидации пожара на нем.