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НовостиПроисшествия15 июня 2023 9:10

В Калининградской области самолеты из Москвы и Питера облетели грозовые очаги

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В четверг, 15 июня, рейсы, вылетевшие из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, были вынуждены облетать грозовые очаги с высокой турбулентностью в мощной кучево-дождевой облачности.

Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления Калининградской области» в «ВК».

В комментариях к посту в «ВК» калининградцы рассказали о том, что видели самолеты над городом в тех местах, где обычно их не бывает. В частности, в районе Артиллерийской и улицы Кошевого.

В пресс-службе «Храброво» рассказали, что аэропорт работает в штатном режиме.