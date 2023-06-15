В ГИБДД рассказали подробности ДТП с перевернувшимся «Ниссаном» на Балтийской трассе

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Серьезное ДТП на трассе Калининград - Балтийск случилось в минувшую среду, 14 июня. Там автомобиль врезался в дерево на полном ходу.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, 50-летний водитель «Ниссана», который ехал из Калининграда в сторону Балтийска, на левом закруглении дороги неправильно выбрал безопасную скорость.

После столкновения с деревом автомобиль выехал на встречную полосу и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.