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НовостиПроисшествия15 июня 2023 9:25

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с перевернувшимся «Ниссаном» на Балтийской трассе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

Серьезное ДТП на трассе Калининград - Балтийск случилось в минувшую среду, 14 июня. Там автомобиль врезался в дерево на полном ходу.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, 50-летний водитель «Ниссана», который ехал из Калининграда в сторону Балтийска, на левом закруглении дороги неправильно выбрал безопасную скорость.

После столкновения с деревом автомобиль выехал на встречную полосу и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.