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НовостиПроисшествия15 июня 2023 11:04

В Зеленоградске директор строительной фирмы похитил почти полмиллиона рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Директор одной из строительных организаций Калининградской области заключил договор на обустройство фасада дома по улице Окружной в Зеленоградске, а также на покупку оборудования для этого. Цена договора составила порядка 5,4 млн рублей, часть из которых заказчик перечислил на счет подрядчика.

Однако, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, после получения платежа 42-летний генеральный директор похитил 470 тысяч рублей. При этом, по версии следствия, он не собирался выполнять условия контракта.

Так он попал под уголовку по статье о присвоении и растрате.

Злоумышленника ждет суд.