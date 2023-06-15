В Зеленоградске директор строительной фирмы похитил почти полмиллиона рублей

Директор одной из строительных организаций Калининградской области заключил договор на обустройство фасада дома по улице Окружной в Зеленоградске, а также на покупку оборудования для этого. Цена договора составила порядка 5,4 млн рублей, часть из которых заказчик перечислил на счет подрядчика.

Однако, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, после получения платежа 42-летний генеральный директор похитил 470 тысяч рублей. При этом, по версии следствия, он не собирался выполнять условия контракта.

Так он попал под уголовку по статье о присвоении и растрате.

Злоумышленника ждет суд.