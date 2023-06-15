Министр рассказала, почему в Калининграде не строят крытые спортивные площадки

В Калининграде крытые спортивные площадки не строят, потому что это очень дорого. Об этом министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказала 15 июня во время прямого эфира ЦУР в «ВК».

- Вопрос по строительству крытых площадок мы прорабатывали. Это получается очень дорого и нецелесообразно. То есть там стоимость строительства фактически сопоставима с крытыми небольшими ФОКами, - сказала Наталья Ищенко.

Она отметила, что и к безопасности крытых площадок есть вопросы.

- У нас ветровая нагрузка серьезная на эти объекты. Поэтому пока что мы не нашли тот механизм реализации, который бы нам позволил сделать хотя бы пробную такую площадку, -сказала Наталья Ищенко.

По ее словам, крытые площадки в Калининграде все же есть. Это пространство «Мост» на острове Канта и пространство со скейт-парком под Второй эстакадой на Московском проспекте.