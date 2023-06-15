В Калининграде расширен перечень муниципальных услуг, которые можно получить онлайн

В Калининграде теперь 35 муниципальных услуг можно получить не выходя из дома. Как сообщает городская администрация, расширен перечень услуг, которые предоставляются в электронной форме.

Из новшеств:

– предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества;

– присвоение квалификационных категорий спортивных судей;

– присвоение спортивных разрядов.

Заявители получают оповещения о ходе предоставления услуги в личном кабинете и по электронной почте. Результат предоставления услуги – в личном кабинете на Едином портале либо на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ.

Подать заявление и получить результат можно без личного присутствия. В том числе 16 социально значимых и массовых услуг предоставляются через портал госуслуг и 19 муниципальных услуг – через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

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