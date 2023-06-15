В мэрии Калининграда рассказали, почему не откажутся от объявления остановок на английском языке в транспорте

Власти Калининграда не намерены отказываться от объявления названий остановок общественного транспорта на английском языке.

Об этом представители городской администрации написали в группе в «ВК», отвечая на вопрос подписчика.

«Когда уберете английскую озвучку остановок из общественного транспорта Калининграда?» - спросил местный житель, который уверяет, что «в Москве уже давно ее нет».

«Английский язык – основной язык международного общения. Все же в Калининграде учится очень много студентов из разных стран», – ответили в городской администрации.