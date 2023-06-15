Наталья Ищенко поделилась планами построить в Калининграде спортивную арену для игры в хоккей

В Калининграде нет профессиональной хоккейной команды, потому что нет нужной для этого инфраструктуры и достойной арены. Об этом министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказала 15 июня во время прямого эфира ЦУР в «ВК».

- Хоккей на территории региона развивается насколько это возможно. У нас функционирует две спортшколы: муниципальная и областная. За последние несколько лет появилось две команды. Одна играет в МХЛ, вторая – студенческая. К сожалению, никакой команды более профессиональной мы пока что организовать в Калининградской области не можем. Все зависит от того, что есть определенные критерии и требования к спортивной инфраструктуре, по количеству зрительских мест, - сказала Наталья Ищенко.

Она поделилась «далеко идущими планами» на этот счет.

- Участок под строительство спортивной арены зарезервирован. Мы прорабатываем различные варианты, в том числе возможность строительства такого объекта за счет инвестора или за счет государственно-частного партнерства. Но это только планы, - сказала министр. - Есть очень много объектов, которые более нужны Калининградской области. Сначала важно, чтобы появились ФОКи в Черняховске, Гурьевске, Гвардейске. Уже более специализированные объекты мы отложим на будущее.

Министр отметила, что, возможно, первым делом ледовая арена появится в Гурьевске, но подходить она будет для тренировок и секций, но не для крупных мероприятий.