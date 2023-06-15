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НовостиПроисшествия15 июня 2023 12:51

В Багратионовске водитель мусоровоза сел за руль пьяным, ему грозит 2 года колонии

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился на улице Ф. Карима в Багратионовске. Там сотрудники ГИБДД остановили автомобиль МАЗ. Выяснилось, что 30-летний водитель мусоровоза находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило освидетельствование.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. По суду он был лишен права управления транспортными средствами.

Возбуждено уголовное дело. За повторную пьяную езду шоферу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.