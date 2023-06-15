Антон Алиханов: Мы оттягиваем туристический поток на восток Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня, губернатор Антон Алиханов рассказал о внутреннем туризме. В частности, он отметил, что развивать нужно не только Калининград и приморские направления, но и восток области.

Так, глава региона предлагает преодолеть фактор сезонности турпотока.

- Фокус сейчас стараемся менять на восток региона, оттягивать, растягивать турпоток на эти территории, тем самым давая туристам новые предложения, чтобы они возвращались, – сказал Антон Алиханов.

По его словам, на решение этой задачи работает областная программа вовлечения в экономику объектов культурного наследия.

- На эти цели мы даем инвесторам льготные займы до миллиарда рублей под ноль процентов на 15 лет. И списываем 50 процентов тела кредита, если за пять лет заемщик восстановил и ввел исторический объект в хозяйственный оборот. Это огромный потенциал для восстановления наследия и развития малого и среднего предпринимательства, – отметил губернатор.

Он сообщил, что интерес туристов к Калининградской области продолжает расти.