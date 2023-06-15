В Калининграде 15-летний подросток ушел из дома и пропал

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция разыскивает 15-летнего Артура Давыденко, который 14 июня вечером, около 19.20, ушел из дома по ул. Горького и пропал.

Полиция призывает калининградцев проверить подъезды своих домов. Парень может быть там.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, под левым глазом имеет шрам около 2-3 см.

Был одет в футболку черного цвета с оранжевыми вставками по центру груди, темно-синие спортивные брюки с белыми надписями по бокам, черные кроссовки с белой подошвой с красными вставками по бокам.

О местонахождении Артура просят сообщить по телефонам: 8 (4012) 554-569, 8-960-041-59-73 или 02.