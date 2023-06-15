В Калининграде 60-летний мужчина развратил 12-летнюю девочку в салоне троллейбуса

В Калининграде будут судить пожилого мужчину, который обвиняется в преступлении против половой свободы девочки. Инцидент случился еще в феврале.

60-летний калининградец в салоне троллейбуса сел напротив 12-летней девочки и «совершил действия сексуального характера, чем сильно напугал ребенка».

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

«Девочке удалось снять происходящее на мобильный телефон и отправить видеозапись маме. Та, в свою очередь, дала ребенку четкие указания, как поступить: немедленно отойти и передать телефон кондуктору», - рассказали в пресс-службе суда.

Позже мужчина признал свою вину.

Интересно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление и отбыл срок в колонии.