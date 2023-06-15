В Калининграде пенсионер открыл стрельбу из-за того, что соседи затеяли ремонт

Инцидент случился в Калининграде на улице Черниговской вечером 13 июня. Очевидцы сообщили о выстрелах в подъезде жилого дома.

На место оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 76-летний стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. С его слов, он открыл стрельбу якобы из-за слишком шумного ремонта в квартире соседей.

Мужчина был задержан. У него изъято огнестрельное оружие – пистолет Sauer 1913, два магазина к нему и 5 патронов калибра 6,35 мм.