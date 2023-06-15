В историко-художественном музее в субботу пройдут бесплатные кинопоказы кинофорума «Золотой Витязь»

Международный кинофорум «Золотой Витязь» стартует в Калининградском областном историко-художественном музее в субботу, 17 июня.

С полудня зрителей приглашают на бесплатные кинопоказы.

Как рассказали в музее, в этот день можно будет посмотреть:

«Ванька-Каин» (6+)

Режиссер и сценарист - Николай Бурляев. Новелла из киноальманаха «Пошехонская старина», 1975 г.

Балагур и весельчак парикмахер Иван навлекает на себя гнев помещицы, стремящейся всеми средствами укротить вольный нрав своего раба. Но ни порка, ни угрозы, ни решение отдать в рекруты не могут сломить его жизнелюбивый характер.

«Егерь» (1975). Экранизация одноименного рассказа А. П. Чехова (6+)

Режиссер - Николай Бурляев.

Актеры: Михаил Кононов, Наталья Бондарчук.