В историко-художественном музее в субботу пройдут бесплатные кинопоказы кинофорума «Золотой Витязь»

Международный кинофорум «Золотой Витязь» стартует в Калининградском областном историко-художественном музее в субботу, 17 июня.
С полудня зрителей приглашают на бесплатные кинопоказы.
Как рассказали в музее, в этот день можно будет посмотреть:
«Ванька-Каин» (6+)
Режиссер и сценарист - Николай Бурляев. Новелла из киноальманаха «Пошехонская старина», 1975 г.
Балагур и весельчак парикмахер Иван навлекает на себя гнев помещицы, стремящейся всеми средствами укротить вольный нрав своего раба. Но ни порка, ни угрозы, ни решение отдать в рекруты не могут сломить его жизнелюбивый характер.
«Егерь» (1975). Экранизация одноименного рассказа А. П. Чехова (6+)
Режиссер - Николай Бурляев.
Актеры: Михаил Кононов, Наталья Бондарчук.