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НовостиОбщество15 июня 2023 14:44

Суд заставил администрацию Полесского округа оборудовать автобусную остановку и освещение в поселке

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Суд обязал администрацию Полесского округа установить остановку общественного транспорта в поселке Дачном.

Так была одобрена инициатива прокурора, которому жаловались местные жители.

Как сообщает пресс-служба областного суда, также организованная проверка показала, что на ул. Ольховой в Дачном нет уличного освещения. А еще нет тротуара, пешеходного перехода, скамейки, урны для мусора и т. д.

Теперь администрация в течение 9 месяцев обязана оборудовать остановку и освещение.

Также и правительство Калининградской области обязано в течение 6 месяцев обеспечить наружное уличное освещение на участке автомобильной дороги Полесск - Большаково - Дачный, расположенном в пределах пос. Дачного Полесского района.