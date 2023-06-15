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НовостиПроисшествия15 июня 2023 15:21

Калининградец получил 14 лет колонии за торговлю наркотиками

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Калининграда получил длительный срок за торговлю карфентанилом. Он хранил наркотики при себе, а когда его задерживали, мужчине вдруг стало плохо – сотрудникам правоохранительных органов пришлось оказать ему помощь и вызвать медиков.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина торговал наркотиками у себя в квартире, в центре города, в подъезде… Зафиксировано несколько случаев продажи «дури» горожанам.

Интересно, что в суде торговец виновным себя не признал, пояснив, что его оговаривают сотрудники полиции, заинтересованные в повышении показателей раскрываемости преступлений.

Суд решил, что 14 лет колонии особого режима будет справедливым наказанием за совершенные преступления.