Калининградец получил 14 лет колонии за торговлю наркотиками

Житель Калининграда получил длительный срок за торговлю карфентанилом. Он хранил наркотики при себе, а когда его задерживали, мужчине вдруг стало плохо – сотрудникам правоохранительных органов пришлось оказать ему помощь и вызвать медиков.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина торговал наркотиками у себя в квартире, в центре города, в подъезде… Зафиксировано несколько случаев продажи «дури» горожанам.

Интересно, что в суде торговец виновным себя не признал, пояснив, что его оговаривают сотрудники полиции, заинтересованные в повышении показателей раскрываемости преступлений.

Суд решил, что 14 лет колонии особого режима будет справедливым наказанием за совершенные преступления.