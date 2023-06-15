Наталья Ищенко рассказала, где в Калининграде можно заниматься бегом

В Калининграде не хватает мест со специальным покрытием для бегунов. К примеру, в парке у гимназии № 1 в Центральном районе города многие занимаются бегом, но асфальт там не подходит для этого. С этим согласилась министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко 15 июня во время прямого эфира ЦУР в «ВК».

- Это вопрос больше к администрации Калининграда. Замечание правильное. Потому что бегать по асфальту – не очень хорошо для суставов. Такие места [для бегунов] должны появляться. При разработке концепций реконструкции парков очень важно, чтобы такие места предусматривались, - сказала министр.

При этом Наталья Ищенко перечислила места в Калининграде, где можно заниматься бегом. Это пришкольные стадионы, которые открыты для посещения и вечерами, после занятий школьников.

- У нас есть и стадион «Балтика», открытый для всех желающих. Есть беговая дорожка вокруг стадиона «Калининград». Но важно, чтобы такая инфраструктура была в шаговой доступности, - отметила Наталья Ищенко.