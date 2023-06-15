Директор Неманского центра капитального строительства отправился в колонию за хищение 13,5 млн рублей

Директор муниципального бюджетного учреждения «Неманский центр капитального строительства» попался на мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, он оказался причастен к хищению 13,5 миллиона рублей бюджетного учреждения, использовавшихся им для строительства двух жилых домов в Советске.

Решением Советского городского суда руководитель Центра капстроительства получил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Также он обязан заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей стороны материальный ущерб в размере тех самых 13,5 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что директор управления строительства в Краснознаменске, получивший взятку, отправился в колонию.