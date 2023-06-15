«Автотор» провел в Калининграде первую ремоторизацию автомобиля с пробегом

Десятилетний седан KIA Cerato стал первым автомобилем, который прошел тестовую ремоторизацию на калининградском заводе «Автотор». Двигатель внутреннего сгорания переустановили на электрический с установкой новых электронных систем управления. Как пишет «Российская газета», технология ремоторизации подразумевает монтаж 17 элементов управления от зарядного блока и электрического отопителя до блоков управления системами автомобиля. Практически все необходимое для этого планируется изготавливать в Калининграде.

В 2023-2024 годах будут введены в эксплуатацию 12 новых заводов по локализации производства электромобилей.

- Создавать мощности по производству запчастей для устаревших и в обозримом будущем покидающих мировой рынок технологий (бензиновые, дизельные двигатели, механические узлы и агрегаты) вряд ли целесообразно, - считает основатель «Автотора» Владимир Щербаков. - Целесообразно выбрать несколько типов двигателей, сделать на них ставку и начать в больших объемах производить для замены на старом парке.

По оценкам «Автотора», работа по замене ДВС на электродвигатель обойдется примерно в 80 тысяч рублей - без стоимости самого электрического двигателя и батареи.