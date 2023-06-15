Житель Подмосковья облил и поджег продавца магазина в Зеленоградске

Инцидент произошел утром в четверг, 15 июня. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 43-летнего жителя Московской области произошел конфликт с продавцом магазина, расположенного на улице Московский в Зеленоградске. Спустя некоторое время после стычки подозреваемый вернулся в магазин, облил горючей жидкостью помещение и продавца, поджег его и скрылся. Пострадавшему вызвали «скорую», которая госпитализировала его с ожогами.

Зеленоградские полицейские оперативно задержали поджигателя. Мотив преступления и остальные обстоятельства выясняются.