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НовостиПроисшествия15 июня 2023 19:18

Житель Подмосковья облил и поджег продавца магазина в Зеленоградске

Пострадавший госпитализирован
Николай Литвинов

Инцидент произошел утром в четверг, 15 июня. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 43-летнего жителя Московской области произошел конфликт с продавцом магазина, расположенного на улице Московский в Зеленоградске. Спустя некоторое время после стычки подозреваемый вернулся в магазин, облил горючей жидкостью помещение и продавца, поджег его и скрылся. Пострадавшему вызвали «скорую», которая госпитализировала его с ожогами.

Зеленоградские полицейские оперативно задержали поджигателя. Мотив преступления и остальные обстоятельства выясняются.