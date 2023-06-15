Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 19:36

1 июля в Калининграде подорожает проезд в общественном транспорте

Региональная служба по тарифам утвердила новые расценки
Николай Литвинов
.

.

Фото: Александр Подгорчук

1 июля в Калининграде повысится плата за проезд в муниципальном транспорте – автобусах, трамваях и троллейбусах. Приказ региональной Службы по тарифам был подписан и опубликован в четверг, 15 июня.

Судя по тексту документа, новая стоимость проезда будет такой:

- по карте «Волна Балтики» - 28 рублей (сейчас - 25 рублей)

- при оплате банковской картой – 33 рубля (сейчас - 28)

- при оплате наличными – 37 рублей (сейчас - 28)

Приказ подлежит государственной регистрации и вступает в силу 1 июля.