1 июля в Калининграде подорожает проезд в общественном транспорте

. Фото: Александр Подгорчук

1 июля в Калининграде повысится плата за проезд в муниципальном транспорте – автобусах, трамваях и троллейбусах. Приказ региональной Службы по тарифам был подписан и опубликован в четверг, 15 июня.

Судя по тексту документа, новая стоимость проезда будет такой:

- по карте «Волна Балтики» - 28 рублей (сейчас - 25 рублей)

- при оплате банковской картой – 33 рубля (сейчас - 28)

- при оплате наличными – 37 рублей (сейчас - 28)

Приказ подлежит государственной регистрации и вступает в силу 1 июля.