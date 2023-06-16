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НовостиОбщество16 июня 2023 7:48

Названы самые востребованные профессии в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Составлен рейтинг профессий, которые сегодня в Калининградской области считаются самыми востребованными.

По данным исследования hh.ru, в рамках которого проанализировали более 11,5 тысячи актуальных вакансий, первую строчку в рейтинге самых востребованных профессий региона занимают менеджеры по продажам и по работе с клиентами.

На втором месте – продавцы и кассиры. На третьем месте по спросу в июне оказались врачи и младший медперсонал.

Также в лидерах операторы кол-центра, повара и пекари, бухгалтеры, водители, медсестры, учителя, администраторы, официанты, упаковщики.

Отмечается при этом, что востребованные – не значит самые высокооплачиваемые.

Так, сегодня медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях продавцов в Калининградской области составляет 47 900 руб., при этом по России в среднем продавцам предлагают около 46 000 руб. Средняя зарплата в калининградских вакансиях менеджеров по продажам – 68 000 руб.

Зарплата в вакансиях водителей в Калининградской области – 62 200 руб.

Врачам в среднем предлагают в Калининградской области – 51 700 руб.