Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 16 июня

В Калининграде в пятницу, 16 июня, намечены отключения электроэнергии. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования.

С 9:00 до 16:00 электроэнергия отключена у потребителей:

ул. Дзержинского, 91, 95-101, 103 (д/сад № 12), 107-109, 138, 140, 140а,

ул. Волочаевская, 19-33, 20, 26-38,

ул. Аллея Смелых, 137-145, 156-160, 166, 166а, 168-184,

ул. Клинская, 21-29,

ул. Луганская, 51-65, 66-82,

ул. Ангарская, 4-18, 3-5, 13-23. 22-34.

С 9:00 до 18:00 без электричества дома по адресам:

ул. Стрелковая, 1,

ул. Лесная, 35,

пр-кт Советский, 23-37,

ул. Г. Димитрова, 2-4, 6-8, 10-12, 33-39,

ул. Колхозная, 26,

ул. Богатырская, 4-6,

ул. Глинки, 2-6,

ул. Герцена, 1-1а, 3-27, 8-28.

Также, по данным городской администрации, до 21:00 без электричества будут жильцы на ул. П. Морозова, 141, 146-156, 158-170, 172, ул. Коммунистическая, 51, 59 а, б.