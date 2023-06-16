В восьми больницах Калининградской области увеличилось количество врачей

В Калининградской области в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер-2023» увеличивают штат медиков в лечебных учреждениях.
Как сообщает областной минздрав, трудоустроили еще 15 специалистов: 5 сотрудников ФАПов и 10 врачей: анестезиолога-реаниматолога, 2 кардиологов, 2 педиатров участковых, рентгенолога, 4 терапевтов участковых.
В рамках программы медицинскими работниками пополнились:
- Багратионовская ЦРБ,
- Балтийская ЦРБ,
- Гвардейская ЦРБ,
- Зеленоградская ЦРБ,
- межрайонная больница № 1,
- Озерская ЦРБ,
- Советская ЦГБ,
- Черняховская ЦРБ.
Всего же из запланированных на этот год участников программы уже трудоустроена треть.