В Калининграде задержали мошенников, которые представлялись сотрудниками МЧС

В Калининграде перед судом предстанут лжесотрудники МЧС, обвиняемые в мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, двое мужчин, представившись сотрудниками пожарной инспекции, потребовали от руководства строительной фирмы взятку в 80 тысяч рублей за якобы успешное прохождение внеплановой проверки пожарной безопасности.

Только вот передача денег происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов. Сообщников – 44-летнего жителя Гурьевского района и 47-летнего жителя Калининграда – задержали при поддержке бойцов СОБР.

Уголовное дело направлено в суд.