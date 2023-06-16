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НовостиПроисшествия16 июня 2023 12:22

В Калининграде задержали мошенников, которые представлялись сотрудниками МЧС

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде перед судом предстанут лжесотрудники МЧС, обвиняемые в мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, двое мужчин, представившись сотрудниками пожарной инспекции, потребовали от руководства строительной фирмы взятку в 80 тысяч рублей за якобы успешное прохождение внеплановой проверки пожарной безопасности.

Только вот передача денег происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов. Сообщников – 44-летнего жителя Гурьевского района и 47-летнего жителя Калининграда – задержали при поддержке бойцов СОБР.

Уголовное дело направлено в суд.