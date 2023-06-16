Калининградская область вошла в топ регионов с благоприятным инвестиционным климатом

Результаты ежегодного Национального рейтинга инвестклимата были в пятницу, 16 июня, представлены на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Антон Алиханов, Калининградская область вошла в группу из пяти регионов, занявших 15-е место.

«А инвестиционная карта, разработанная экономическим блоком регионального правительства, вошла в пятерку лучших в стране», - отметил глава региона.

По словам губернатора, несмотря на санкционные ограничения, реализация всех ключевых инвестпроектов в Калининградской области продолжается.

«Инвестиции в обрабатывающую промышленность – ключевую отрасль калининградской промышленности – по итогам 2022 года выросли на 28% к уровню 2021 года и составили 17,3 млрд рублей», - подчеркнул губернатор.