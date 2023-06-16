В Калининграде из-за ажиотажного спроса «Театральный трамвай» увеличит количество рейсов

. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

В Калининграде «Театральный трамвай» с июля будет делать по четыре рейса в неделю. Это связано с высоким спросом на билеты среди туристов, они раскупаются за месяц вперед.

Как сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму, приезжие просто не успевают купить билеты на трамвай.

- В июле мы ввели дополнительный рейс трамвая по пятницам, но спрос на вечернее «Путешествие налегке» продолжает расти, - говорит худрук калининградской драмы Александр Федоренко.

В июле театральному проекту исполнится год. Он задумывался и создан в сотрудничестве с «Гортрансом» как летний, а стал всесезонной достопримечательностью Калининграда.

В будние дни городской трамвай, стилизованный под желтую подводную лодку, ходит по пятому маршруту, а вечерами в необычной форме знакомит гостей с городом и его жителями.