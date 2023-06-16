Названы лучшие врачи Калининградской области

В Калининграде отметили лучших медицинских работников в преддверии профессионального праздника.

Торжественная церемония состоялась при участии представителей власти – вручали награды в нескольких номинациях.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, премия в номинации «Событие года» досталась детской областной больнице, в которой после реконструкции комплекса зданий открылся новый корпус. «Открытием года» стало появление новой поликлиники на улице Горького.

Победителями регионального этапа конкурса «Лучший врач-2023» в различных номинациях признаны:

– «Лучший педиатр» – завотделением Балтийской больницы Елена Мысливая,

– «Лучший акушер-гинеколог» – профильный специалист инфекционной больницы Евгения Павлович,

– «Лучший стоматолог» – завотделением Советской стоматологической поликлиники Федор Бреев,

– «Лучший врач-лаборант» – специалист Городской больницы №4 Надежда Шуст,

– «Лучший врач-эксперт» – судебно-медицинский эксперт Бюро судмедэкспертизы Андрей Ермаков,

– «Лучший инфекционист» – дерматовенеролог Центра специализированных видов медицинской помощи Зульфия Гаджибекова,

– «Лучший психиатр» – представитель Психиатрической больницы №1 Анастасия Кисина,

В номинациях среди специалистов со средним медицинским образованием победили:

– «Лучший фельдшер» – сотрудник Станции переливания крови Калининградской области Анна Беркова,

– «Лучшая медицинская сестра» – палатная медсестра Психиатрической больницы №2 Елена Ильенко,

– «Лучшая участковая медицинская сестра» – представительница Городской больницы № 4 Анна Кузнецова,

– «Лучшая старшая медицинская сестра» – медсестра наркодиспансера Алла Врачева,

– «Лучший лаборант» – медицинский лабораторный техник Гусевской больницы Татьяна Чиж.