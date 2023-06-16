С улиц Калининграда вывезли семь брошенных автомобилей

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде стало на семь брошенных машин меньше. Дворы на ул. Ломоносова, Беланова, Товарной, Интернациональной, Холмогорской, Димитрова и Л. Шевцовой освободили от бесхозных машин.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сотрудники комитета муниципального контроля совместно с подрядчиком вывезли автохлам на специализированную стоянку.

Отмечается, что процесс отправки в утиль мешающих людям авто занимает время.

«Сначала специалист комитета осматривает авто. Если машина обладает признаками «брошенности» (отсутствие важных кузовных частей или сгоревшая), то дело попадает на рассмотрение в специальную межведомственную комиссию. Если комиссия постановит признать машину брошенной, то хозяин обязан ее переместить. Если в срок владелец не убирает авто, тогда за него это делает подрядчик. Владельцу, если тот объявляется, выставляют счет за проделанную работу, и средства возвращаются в городской бюджет», - рассказали в мэрии.

Позвонить в комитет и сообщить о брошенном транспорте можно по телефону 92-36-55.