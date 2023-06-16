Мошенницу, обманувшую пенсионерку в Малом Исаково, задержали в Кемерово

В Кемерово калининградские полицейские с коллегами из Гурьевска задержали подручную телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку из пос. Малое Исаково на 1 млн 195 тыс. рублей.

Телефонные мошенники действовали по старой схеме «Переведите деньги на безопасный счет».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент случился еще в марте. Пожилая женщина доверилась и пыталась через банкомат перевести деньги.

«К счастью для потерпевшей, при осуществлении перевода банк заблокировал порядка 350 тыс. рублей на одной из карт, предположительно принадлежащих мошенникам. Эти деньги по указанию неустановленных аферистов пыталась снять неоднократно судимая 33-летняя жительница Кемерово», - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело.