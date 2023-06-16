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НовостиСпорт16 июня 2023 14:09

Калининградский спортсмен занял второе место на этапе открытого Кубка России по стрельбе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградский стрелок занял второе место на этапе открытого Кубка России. Соревнования по пулевой стрельбе из винтовок и пистолетов в Московской области собрали более 300 спортсменов из 39 регионов России.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в стрельбе шестьюдесятью патронами из пневматического пистолета по мишени с расстояния 10 метров второй результат показал спортсмен из Калининграда Виталий Косолапов.

Он выбил 545 очков из 600 возможных, что позволило завоевать официальную награду от Стрелкового союза РФ.