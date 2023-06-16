Калининградский спортсмен занял второе место на этапе открытого Кубка России по стрельбе

Калининградский стрелок занял второе место на этапе открытого Кубка России. Соревнования по пулевой стрельбе из винтовок и пистолетов в Московской области собрали более 300 спортсменов из 39 регионов России.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в стрельбе шестьюдесятью патронами из пневматического пистолета по мишени с расстояния 10 метров второй результат показал спортсмен из Калининграда Виталий Косолапов.

Он выбил 545 очков из 600 возможных, что позволило завоевать официальную награду от Стрелкового союза РФ.