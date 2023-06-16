В Калининграде участникам Курской битвы вручили памятные медали

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в Госпитале для ветеранов войн юбилейные медали вручили 100-летней Нине Демешевой и 99-летнему Петру Пустовойтенко, участникам Курской битвы.

Об этом сообщает министерства социальной политики региона.

Нина Петровна Демешева после окончания курсов медсестер в 1941 году работала на санитарном поезде, перевозившем раненых в глубокий тыл. Служила на Сталинградском и Украинском фронтах, участвовала в боях на Орловско-Курской дуге и по освобождению Украины.

Петр Наумович Пустовойтенко в июне 1942 года ушел добровольцем на фронт, откуда его направили в Петропавловское авиационное училище. Затем юношу перевели в Омское военно-пехотное училище, где он получил специальность минометчика. С февраля 1943 года он пополнил ряды действующей армии. Участвовал в подготовке сражений на Курской дуге, был ранен. После лечения его направили в артиллерийский полк наводчиком орудия.

Еще одну медаль передали сыну Ефросинии Александровны Ларчевой. На фронт она вызвалась добровольцем, служила в истребительной дивизии, прошла боевой путь от Сталинграда до Берлина, награждена орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги» и другими.

Всего к 80-летию Прохоровского сражения награды вручили 380 участникам Курской битвы в 55 регионах России.