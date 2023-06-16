В Кафедральный собор Калининграда доставили портрет Мусоргского кисти Ильи Репина

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

В Калининград доставили известный «Портрет Модеста Петровича Мусоргского», написанный в 1881 году Ильей Репиным. Шедевр привезли из Государственной Третьяковской галереи в Кафедральный собор специально для выставки одной картины.

Как рассказали в пресс-службе Кафедрального собора, шедевр доставили в специальном боксе, который обеспечил сохранность картины.

Откроется выставка 17 июня.

На открытии выставки прозвучат знаменитые «Картинки с выставки» и «Ночь на Лысой горе». Они будут исполнены главным органистом и хранителем органа Московского концертного зала «Зарядье», лауреатом международных конкурсов Ладой Лабзиной и Калининградским областным оркестром русских народных инструментов (художественный руководитель и дирижер - Антон Жуков).

Выставка продлится до 16 июля.