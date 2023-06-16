В Калининградской области на завод по производству литий-ионных аккумуляторов трудоустроят 900 человек

Завод литий-ионных аккумуляторных батарей, который построят в Калининградской области, обеспечит рабочими местами около 900 человек (до 1 200 человек, включая сопутствующие поддерживающие производства). В приоритете компании – привлечение более 90% сотрудников из числа местных жителей Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В пятницу, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме был подписан специальный инвестиционный контракт по созданию в Калининградской области производства литий-ионных ячеек, модулей, тяговых батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии.

Контракт заключили правительство региона, Росатом и Минпромторг РФ.

Высокотехнологичное производство планируют открыть в Неманском районе.

«По условиям контракта на первой российской «гигафабрике», возводимой Росатомом в Калининградской области, до конца 2027 года будет поэтапно обеспечена глубокая локализация продукции. За весь период контракта до 2030 года объем произведенной и реализованной промышленной продукции достигнет 18,5 ГВт*ч или более 230 тыс. тяговых батарей», - говорится в сообщении.