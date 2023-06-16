Жителю Подмосковья, который поджег человека в Зеленоградске, предъявлено обвинение в покушении на убийство

Жителю Подмосковья предъявлено обвинение в покушение на убийство продавца магазина в Зеленоградске. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия 15 июня житель Дмитровского городского округа Московской области, находившийся на отдыхе в регионе, пьяный, поссорился в владельце магазина на улице Московской в Зеленоградске.

Он облил оппонента бензином и поджег, после чего попытался скрыться, но был задержан полицией.

Пострадавший смог выбежать на улицу, где ему оказали помощь очевидцы. С ожогами он госпитализирован.

Житель Подмосковья вину признал частично. Он уверяет, что не желал смерти владельцу магазина.

Злоумышленник водворен в следственный изолятор до 15 августа.