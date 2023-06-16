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НовостиПроисшествия16 июня 2023 15:43

Житель Краснознаменска обокрал родного отца, а потом избил приятеля

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Краснознаменске местный житель «отличился» сразу несколько раз. Сначала он, придя к своему отцу, обокрал его. Отец спал, а сын стащил у него из кошелька банковскую карту. Затем в магазинах г. Краснознаменска он потратил с нее более 6.7 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина, уже в другой день, избил приятеля у себя дома. Ему не понравилось, что гость разбил стекло в межкомнатной двери и за это не извинился.

Как сообщает пресс-служба областного суда, оба преступления мужчина совершил, будучи пьяным.

Злоумышленник лишился свободы сроком на 2 года. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.