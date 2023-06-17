В Калининградской области прошли учения бомбардировщиков

В рамках планового учения экипажи бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары по целям условного противника на авиационном полигоне в восточной части Калининградской области.

- Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание и стрельбы по полноразмерным мишеням, имитирующим аэродромы, живую силу и технику условного противника термостойкими практическими авиабомбами П50-Т и артиллерийскими снарядами калибра 30 мм, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа. - Упражнения выполнялись на высотах от 500 метров до 1 километра. За время учения было совершено свыше 25 самолетовылетов, задействовано более 10 летных экипажей и свыше 50 человек инженерно-технического персонала.