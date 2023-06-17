Восемь калининградских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В пятницу областном министерстве образования сообщили о первых результатах сданных в этом учебном году экзаменов. Восемь выпускников набрали максимально возможное количество баллов – 100. Пятеро отличились по химии, двое – по литературе, еще один продемонстрировал выдающиеся познания в географии.

- Это одиннадцатиклассники из Калининграда, которые учатся в гимназиях №№32 и 22, школах №№33 и 57, а также лицее №35 имени Буткова, - добавили подробностей в минобразе. - Также среди «стобалльников» - ученики «Школы Будущего» в поселке Большое Исаково и Зеленоградской школы.

Результаты ЕГЭ по другим предметам станут известны на следующей неделе.